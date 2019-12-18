Hollywood yıldızları bölüm başına ne kadar para alıyorlar? (Dünyanın Haberi 18 Aralık 2019)
"Dünyanın Haberi" küresel ısınmanın yolaçtığı bir tehlikeye dikkat çekiyor; kuşların göç yollarını kaybetmesi ve kuzey bölgelerinde mahsur kalması. Bu konuda Çin'den bir örnek paylaşılıyor. Ayrıca Hindistan'da gündem yeni vatandaşlık yasası. Yüksek Mahkeme tartışmalı yasaya karşı açılan iptal davalarının görüşülmesini erteleyince sokaklar yine hareketlendi... Dünyaca ünlü Variety dergisi, dizilerde rol alan Hollywood yıldızlarının bölüm başı aldıkları ücretleri açıkladı.Ahmet Yeşiltepe'nin sunduğu "Dünyanın Haberi" az bilinenleri, manşetin gölgesinde kalmışları aktarmaya devam ediyor.
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