İdlib ültimatomu! (Pasaport 10 Şubat 2020)

İdlib, Türkiye'nin müdahil olduğu, 9 yıllık Suriye iç savaşının en önemli alanlarından birisi. İdlib'de imzalanan anlaşmalar Suriye ve Rusya tarafından ihlal edildi. Türkiye, Suriye yönetimine sert yanıt vermeye hazırlanıyor. Tüm olasılıkları değerlendiren Türkiye, İdlib'de insani bir dramı da önlemeye çalışıyor. Mete Çubukçu ile Pasaport; İdlib'de nereden nereye gelindiğini ve bundan sonra ne olabileceğini ele alıyor. Mete Çubukçu ile Pasaport, 10 Şubat Pazartesi 21.00’de NTV'de.

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