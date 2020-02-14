İdlib'de alan kontrolü stratejisi (Yakın Plan 13 Şubat 2020)

Yakın Plan'da Ahmed Arpat, konukları Merve Şebnem Oruç, Barış Doster ve Oğuz Çelikkol ile İdlib'de yaşanan gelişmeleri ve Rusya ile ilişkileri analiz ederken ayrıca iç politikada yaşanan FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasını değerlendiriyor.

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