İdlib'de rejim saldırısı: 5 şehit (Yakın Plan 10 Şubat 2020)

Yakın Plan'da Seda Öğretir, konukları emekli büyükelçi Oğuz Çelikkol ve Kıbrıs Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Nurşin Ateşoğlu Güney ile İdlib'de yaşanan çatışmalar, Türkiye-Rusya ilişkileri ve İdlib'in geleceğini analiz ediyor.

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