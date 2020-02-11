İdlib'de rejim saldırısı: 5 şehit (Yakın Plan 10 Şubat 2020)
Yakın Plan'da Seda Öğretir, konukları emekli büyükelçi Oğuz Çelikkol ve Kıbrıs Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Nurşin Ateşoğlu Güney ile İdlib'de yaşanan çatışmalar, Türkiye-Rusya ilişkileri ve İdlib'in geleceğini analiz ediyor.
NTV 11.02.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 11.02.2020 - 09:56
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