İdlib'den büyük göç sürüyor (Dünyanın Haberi 3 Şubat 2020)

İdlib'de rejim unsurlarının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik saldırısı, sahadaki son görünümü yeniden değerlendirmemizi gerektiriyor, zorunlu hale getiriyor. İdlib ve çevresine yönelik, geçtiğimiz Kasım ayından bu yana aralıklarla devam eden rejim saldırıları, onbinlerce sivilin Türkiye sınırına doğru göç etmesine yol açtı. Bu göç dalgasıyla birlikte Astana ve Soçi süreçlerinde garantör ülke konumundaki Rusya, İran ve Türkiye'nin altına imza koyduğu "gerginliği azaltma bölgeleri" konsepti de bir bakıma yıkılmış oluyor. Ahmet Yeşiltepe ile Dünyanın Haberi hafta içi her gün saat 16.30'da NTV'de.

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