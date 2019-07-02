İklim değişikliği gıdalarımız, çevremizi nasıl etkiliyor? ... Pasaport 1 Temmuz 2019

İklim değişikliği, dünya ve insanlığın önündeki en ciddi problemlerden biri... Mevsimler değişiyor; su, hava ve toprak etkileniyor, kirleniyor. Ani hava değişiklikleri artık daha sık yaşanıyor. Planlama yapıp tedbir alınmazsa büyük felaketler kaçınılmaz gibi... İklim değişikliği sağlımızı, gıdalarımızı ve çevremizi nasıl etkiliyor? Mete Çubukçu ile PASAPORT, küresel ısınmayla birlikte dünya ve insanları bekleyen tehlikeleri ele alıyor. Mete Çubukçu ile Pasaport, 1 Temmuz Pazartesi 22.00’de NTV’de.

DİĞER VİDEOLAR