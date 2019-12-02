İklim mültecileri geliyor (Dünyanın Haberi 2 Aralık 2019)
Dünyanın Haberi dünyadan haberdar olmak İçin benzersiz bir program. Bu bölümde iklim değişikliği ve küresel ısınmanın yolaçtığı sorunlar ekrana taşınıyor. Şili’deki olaylar nedeniyle Madrid’de yapılan iklim zirvesi, karaya vuran balinanın midesinden çıkan plastik atıklar ve yüne plastik atıklarla ilgili küresel önlemleri içeren haberler bu bölümün ana konu başlıklarını oluşturuyor. Ahmet Yeşiltepe’nin sunduğu program hafta içi her gün saat 16:30’da NTV izleyicisi ile buluşuyor.
NTV 02.12.2019 - 17:46| Son Güncelleme : 03.12.2019 - 09:22
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