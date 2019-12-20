İncirlik ve Kürecik üssü neden önemli? (Hafta Biterken 20 Aralık 2019)
Geçen hafta ne konuşuldu, manşetlere ne çıktı... Haftanın görüntüleri, öne çıkan açıklamaları, satır arasında kalanlar... Haftanın geride bıraktıklarını Deniz Kilislioğlu ekrana taşıyor. ABD'de Trump'ın kaderi Senato'nun elinde, İncirlik ve Kürecik üssü neden önemli?, Suriyeliler Türkiye'den dönmek istiyor mu?, eğitimsiz değil eğitimli aşıyı reddediyor. Hafta Biterken, her Cuma saat 16.15'te NTV'de...
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