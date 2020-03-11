İngiliz bakanda virüs çıktı (Dünyanın Haberi 11 Mart 2020)
Coronavirüs salgını dünyanın en önemli gündem maddesi... Türkiye'de de bir vakanın tespiti ile toplamda en az 110 ülkede 120 bine yakın kişi virüsün etkisiyle tedavi gördü ve görüyor. Ölü sayısı da 4400'lere dayandı. Dünya alarmda... Ahmet Yeşiltepe ile Dünyanın Haberi, hafta içi her gün saat 16.30'da NTV'de.
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NTV 11.03.2020 - 17:00| Son Güncelleme : 11.03.2020 - 17:07
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