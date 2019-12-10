"İngiltere Seçimlerinde ne olacak?" (Dünyanın Haberi 10 Aralık 2019)
"Dünyanın Haberi" dünyadan haberdar olmak İçin benzersiz bir program. Bu bölümde İngiltere seçimleri öncesinde ülkedeki siyasi atmosfer, anket sonuçları ve tahminler ele alınıyor. Hindistan'da cinsel saldırılardan korunmaları için kadınlara özel karate kursları açılıyor. Kas erimesi ve omurilik tahribatına neden olan ALS hastalığına dikkat çekmek için başlatılan "Ice Bucket Challenge", "Bir Kova Buz" kampanyasının ilham kaynağı ve yaratıcısı Peter Frates 34 yaşında hayatını kaybetti. Bu konular ve diğer önemli küresel haber başlıkları "Dünyanın Haberi"nde izlenebilir. Ahmet Yeşiltepe'nin sunduğu program hafta içi her gün saat 16:30'da NTV izleyicisi ile buluşuyor.
NTV 10.12.2019 - 17:52| Son Güncelleme : 10.12.2019 - 17:54
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