İranlı sanatçılar NTV'de savaşı anlattı

Konuklardan biri, hiçbir boya veya fırça kullanmadan kumaş parçalarını ateşle yakarak üst üste yapıştırma tekniği olan Azarnegari’nin mucidi, İranlı sanatçı Ahad Saadi idi. Saadi’nin “Barış için Savaş” adlı eseri, savaşın yıkıcılığına sanatla verilen bir karşılık olarak dikkat çekiyor.

Saadi, İran’ın savaşlara bakışını şu sözlerle anlattı:

“Biz savaşmıyoruz, savunuyoruz. Çünkü kendimizi koruyoruz. Savaş bir maç gibi bir şey değil. Herkesi aynı kefeye koyuyorlar ama bizim için durum farklı; biz savaşta değil savunmadayız. Biz çok savaşlar gördük ve hep kendimizi savunduk. Moğollar geldiğinde de savunduk, daha önceki savaşlarda da. İkinci Dünya Savaşı’nda İran yoktu; kendisini tarafsız bölge ilan etti ama yine de İran Darbesi ile büyük bir darbe aldı. O dönemde ABD ve İngiltere’nin politikaları yüzünden nüfusun önemli bir kısmı açlıktan hayatını kaybetti. Bunları yaşayarak öğrendik. Direniş bambaşka bir şey, sanat da bambaşka bir şey.”

Sanatın toplumların hafızasındaki yerine de dikkat çeken Saadi, Mustafa Kemal Atatürk’ün sanatla ilgili sözlerine atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Atatürk’ün bir sözü var: ‘Doktor, mühendis olmak kolay; sanatçı olmak zor.’ Burada aslında şunu söylüyor; mühendis de sanatçı olabilir. Burada yalnızca resim yapmaktan bahsetmiyor. Bir mühendis de sanatçı olabilir, Atatürk sadece resim yapmaktan bahsetmiyor. ”

Saadi ayrıca Türkiye ile İran arasındaki kültürel bağların derinliğine de vurgu yaptı:

“Ben bir İranlı, hatta bir Tebrizli olarak hep şunu söylerim: Bizim 180 milyonluk bir nüfusumuz var; 90 milyonu İran’da, 90 milyonu Türkiye’de. Yurt dışında Türkiye hakkında yanlış bir şey söylendiğinde mutlaka düzeltirim. İran ile Türkiye komşu değil; iç içe geçmiş bir kültür.”

Programın bir diğer konuğu ise İran’ın tanınmış moda tasarımcılarından Shahnaz Parsa oldu. Parsa, savaşların tarih boyunca sanatı derinden etkilediğini söyledi.

“Bu bir gerçektir ki savaş her zaman sanatı etkisi altına alır. Bizim Şahname’miz var; Firdevsi’nin eseridir. Bu eser savaşların gölgesinde ortaya çıktı ve İran kültürünü ayakta tutan en önemli eserlerden biri oldu. Eğer Şahname olmasaydı kim bilir bugün neler yaşanırdı. İran kültürü büyük ölçüde onun sayesinde korunabildi. Bu acı bir gerçek ama savaş hiçbir zaman güzel olmadı, olmayacak da. Her bir insan çok kıymetli ve biz çok can kaybettik.”

Programda ayrıca savaşlar sırasında yok edilen tarihi eserler ve UNESCO korumasındaki kültür miraslarının karşı karşıya kaldığı tehlikeler de ele alındı.

Zincirleme Reaksiyon’da yapılan değerlendirmelerde, savaşın yalnızca cephede değil; kültürde, sanatta ve insan hafızasında da derin izler bıraktığı vurgulandı.