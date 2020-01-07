İranlı uzman; "ABD'nin Süleymani'yi öldürmesi ters tepti" (Dünyanın Haberi 7 Ocak 2020)
Kasım Süleymani’nin cenazesinde yaşanan izdiham en az 40 kişinin hayatını kaybetmesine nedne oldu. Defin ertelendi. Bu arada, iran’ın ABD hedeflerine misilleme yapma ihtimali sadece Ortadoğu değil, tüm dünyada endişeyle uyandırıyor. “Dünyanın Haberi”nde Tahran’dan bir uzman Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi’nden Abbas Aslani ABD’nin Süleymani suikastinin ters teptiğine vurgu yaptı ve bu girişimin ABD’ni Ortadoğu’daki varlığını sona erdirebileceğini söyledi.
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