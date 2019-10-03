İŞ Sanat'ın yeni sezonu Gece Gündüz'de açıklanıyor... (2 Ekim 2019)
Yeni bir konser sezonuna başlamanın heyecanını yaşayan İŞ Sanat, 20. sezon konser programını 2 Ekim Çarşamba 17.35'te Gülay Afşar'ın sunduğu Gece Gündüz'de paylaşacak. İŞ Sanat'ın Yönetmeni Defne Turaç, Gülay Afşar'ın sorularını yanıtlayacak.
NTV 03.10.2019 - 09:31| Son Güncelleme : 13.11.2019 - 16:55
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