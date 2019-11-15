İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran Gece Gündüz'de! (14 Kasım 2019)
İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran NTV'de! Star TV'de ekranlara gelen "Çocuk" dizisinde Akça ve Hasan karakterlerine hayat veren Merve Çağıran ve İsmail Hacıoğlu, Gülay Afşar'ın sunduğu Gece Gündüz'e konuk oluyor. Dizinin yanı sıra Hacıoğlu'nun yeni filmi "Şuursuz Aşk"a dair detayların da konuşulacağı Gece Gündüz canlı yayını 14 Kasım Perşembe 17.30'da NTV'de.
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