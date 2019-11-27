İsrail-Filistin arasında "gözleri bağlanan çocuk" krizi (Dünyanın Haberi 27 Kasım 2019)
Dünyadan haberdar olmak için benzersiz bir program, Dünyanın Haberi.
Bu bölümde Filistin’in El Halil kentinde İsrail askerleri tarafından gözleri bağlanıp karakola götürülen Filistinli çocuğun akıbetini izleyeceksiniz. ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkan Donald Trump'ı 4 Aralık'ta gerçekleşecek azil soruşturmasının ilk oturumuna katılması için davet etti.. Bu oturumun ardından Kongre'nin Adalet Komisyonu, Trump'a resmi olarak bir suçlama yöneltilip yöneltilmemesi konusunda tavsiye verecek. Ayrıntılar yine bu bölümde aktarılıyor. Ayrıca, Çin'de 8 pervanesi bulunan tek kişilik bir helikopter geliştirildi. Bu hava aracının kentlerdeki trafik sorununa çözüm olması hedefleniyor. Konuyla ilgili haber de bu bölümde yer alıyor. Ahmet Yeşiltepe’nin sunduğu “Dünyanın Haberi” yine yerkürenin her köşesinden gündem başlıklarını ekrana taşıyor.
NTV 27.11.2019 - 17:04| Son Güncelleme : 28.11.2019 - 11:05
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