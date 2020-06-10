İstihdam Kalkanı Paketi (Geri Sayım 10 Haziran 2020)
Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu HSBC Türkiye Portföy Yönetimi Stratejisti İbrahim Aksoy'du. Aksoy, ekonomi ve piyasalardaki gündemi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı İstihdam Kalkanı Paketi'ni, döviz ve altındaki son durumu değerlendirdi.
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NTV 10.06.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 10.06.2020 - 10:36
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