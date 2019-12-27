"İyiliğe sahip çıkılması, insanın kendine ve insanlığa sahip çıkması"
Umut veren, fark yaratan, ilham kaynağı olan "İyi Hikayeler", Nef Vakfı ile birlikte NTV'de ekrana geliyor. "İyilikler daha da büyüsün, yayılsın ve hepimize dokunsun" mottosuyla başlayacak bu iyilik hareketi, farkındalığın artması ve iyiliklerin çoğalmasını hedefliyor. İzleyicilerin de desteğiyle ekrana gelecek İyi Hikayeler'de; Anadolu'nun dört bir köşesinde yapılan iyilikler ve kahramanları tüm Türkiye'ye duyurulacak. İzleyiciler kendilerine yapılan iyilikleri, e-posta yoluyla gönderebilecek ya da Twitter ve Instagram'dan İyi Hikayeler'i takip ederek #iyihikayeler etiketiyle paylaşımda bulunabilecek. İyi Hikayeler'in bu haftaki bölümünde; yaptığı toplumsal çalışmalarla öne çıkan Sivil Toplum Gönüllüsü İbrahim Betil, az gelişmiş ülkelerın sorunlarını çözmek amacıyla kurduğu "Sen De Gel"i anlatıyor..
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