"İyilik dilde ve gönülde başlıyor" (İyi Hikayeler NTV'de)

İyi Hikayeler’de bir tweetle başlayan ve çığ gibi büyüyen, Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP'ın hikayesi ekranda!
NEF Vakfı ile birlikte iyilikleri paylaşıyoruz! Umut veren İyi Hikayeler'inizi yaymak için bize yazın: iyihikayeler@ntv.com.tr

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