İyilik kahramanı bir kadın; Ayşe Tükrükçü (İyi Hikayeler 8 Aralık 2019)
Umut veren, fark yaratan, ilham kaynağı olan “İyi Hikayeler”, Nef Vakfı ile birlikte 8 Aralık Pazar 18.15’te NTV’de başlıyor. “İyilikler daha da büyüsün, yayılsın ve hepimize dokunsun” mottosuyla başlayacak bu iyilik hareketi, farkındalığın artması ve iyiliklerin çoğalmasını hedefliyor. İzleyicilerin de desteğiyle ekrana gelecek İyi Hikayeler’de; Anadolu’nun dört bir köşesinde yapılan iyilikler ve kahramanları tüm Türkiye’ye duyurulacak. İzleyiciler kendilerine yapılan iyilikleri, e-posta yoluyla gönderebilecek ya da Twitter ve Instagram’dan İyi Hikayeler’i takip ederek #iyihikayeler etiketiyle paylaşımda bulunabilecek. İyi Hikayeler’in ilk bölümünde ise iyilik kahramanı bir kadın; Ayşe Tükrükçü izleyiciyle buluşacak. Daha çocuk yaşta inanması güç olaylarla karşılaşan, zor bir hayatı olan ancak inatla kendini yerden kaldıran Ayşe Tükrükçü; yaşadığı zorlukları, tahammül gücünü ve hayata dört elle sarılışını anlatacak. Hayata Sarıl Lokantası’yla her gece evsizlere çorba dağıtan bir sivil toplum kahramanı haline de gelen Tükrükçü, bütün Türkiye’ye dokunan hikayesiyle ilk bölümün konuğu olacak. İyi Hikayeler, Berfu Güven’in sunumu ve Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur’un yorumlarıyla 8 Aralık Pazar 18.15’te NTV’de.
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