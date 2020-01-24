"İzmir'in Kızları" NTV'ye geliyor... (Gece Gündüz 23 Ocak 2020)
Türk pop müziğin kraliçesi Sezen Aksu'nun şarkılarından yola çıkan müzikal "İzmir'in Kızları" 24 Ocak akşamı galasını yapacak. Müzikalin oyuncu kadrosundan Gökçe Bahadır, Derya Alabora, Burak Sevinç ve Olgun Toker 23 Ocak Perşembe 17.30'da Gece Gündüz'de Gülay Afşar'ın sorularını yanıtlayacak.
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