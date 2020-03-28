''Jet Sosyete'' evden bildiriyor... (Gece Gündüz 27 Mart 2020)

''Evde Kal'' mesajlarına bir yenisi ekleniyor. Tamamen evde çekilen ev yapımı ''Jet Sosyete'' yakında Star TV'de yayınlanacak. Gülay Afşar'ın sunduğu Gece Gündüz'e konuk olan Gülse Birsel evden çekilecek bölümün ayrıntılarını NTV'de anlattı. Koronavirüs sürecinde sosyal yaşama ve insanların psikolojisine değinen Birsel, "Mizahçının şu an en önemli görevi biraz kaygıyı azaltmak. Biraz unutturmak. Biraz insanları neşelendirmek" dedi. Birsel, Star Tv ekranlarında yayınlanan dizinin evden çekilen bölümünün 8 Nisan Çarşamba akşamı seyircilerle olacağını söyledi.

NTV 28.03.2020 - 09:28 | Son Güncelleme : 28.03.2020 - 09:40

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