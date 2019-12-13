Kadın cinayetlerini anatomisi (Günlerin Getirdiği 12 Aralık 2019)

Programda; Kadın cinayetlerinde katil zanlılarının profili, ortak özellikleri, kadına karşı şiddette alınabilecek önlemler, mahkemelerin aldığı iyi hal kararları, hukukta yaşanan yetersizlikler, mağdurların psikolojileri, yaşanan şiddetin nedenleri değerlendiriliyor.

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