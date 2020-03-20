Kalben NTV'de (Gece Gündüz 19 Mart 2020)

Dünyada ve Türkiye'de sanatçılar ''Evde Kal'' mesajını desteklemek için sosyal medyadan ev konserlerine devam ediyor. Konserlerin ve etkinliklerin iptal edildiği bu günlered canlı yayınlarla insanlara moral aşılıyorlar. Programın bu bölümünde Gülay Afşar'ın konuğu olan Kalben ev konserlerini anlattı.
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NTV 19.03.2020 - 17:00| Son Güncelleme : 20.03.2020 - 13:15
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