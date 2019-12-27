Kanal İstanbul, Montrö Sözleşmesi'ni tartışmaya açar mı? (Yakın Plan 26 Aralık 2019)

Yakın Plan'da Ahmed Arpat, konukları Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Prof. Dr. Mustafa Aydın ve Merve Şebnem Oruç ile "Kanal İstanbul" üzerine yapılan tartışmaları, Montrö Sözleşmesi'nin çerçevesini, Libya'ya asker gönderme hazırlığını ve İdlib'de yaşananları değerlendiriyor.

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