Kanser hastalarında radyasyon tedavileri... eN Sağlıklı Sohbetler 2 Haziran 2019
Burcu Kaya ve Diş Hekimi Pertev Kökdemir, her hafta farklı bir konuyu bilimsel araştırmalar ışığında, uzmanlarla birlikte MarlinPlus yapımcılığında hazırlanan eN Sağlıklı Sohbetler’de tartışıyor... Kanser hastalarında radyasyon tedavilerinde nasıl bir yol izleniyor? Yoğun bakım hastaları hangi süreçlerden geçiyor? Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam ve Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Nilüfer Şenbecerir’in konuk olacağı eN Sağlıklı Sohbetler 2 Haziran Pazar 19.15’te NTV’de...
NTV 03.06.2019 - 09:29| Son Güncelleme : 14.11.2019 - 12:29
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