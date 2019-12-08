Kanser önlenebilir bir hastalık mıdır? (eN Sağlıklı Sohbetler 8 Aralık 2019)
Daha doğru ve daha güzel bir yaşamın yöntemlerini, bilimsel araştırmalar ışığında Burcu Kaya, Doktor Talat Muratoğlu ile birlikte konunun uzmanlarıyla eN Sağlıklı Sohbetler’de tartışıyor. Kanser önlenebilir bir hastalık mıdır? Kanser hastalığında yeni nesil tedavi yöntemleri neler? İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Uysal Sönmez ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Akbulut merak edilenleri yanıtlayacak. En Sağlıklı Sohbetler, 8 Aralık Pazar 19.10’da NTV’de.
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