Kanuni'nin izinde... (Pasaport 6 Ocak 2020)

Kanuni Sultan Süleyman’ın son seferi Macaristan’daki Zigetvar Kalesi’ne olmuştu. Mohaç savaşında ne oldu? Zigetvar’daki söylence ve gerçek neydi Tarihçiler ve araştırmacılar Zigetvar’da hayatını kaybeden Kanuni’nin türbesi ve sonrasında kurulan kasabayı nasıl ortaya çıkardı? Bu eserler yeniden inşaa edilecek mi? Mete Çubukçu ile Pasaport Macaristan’daki Osmanlı ve Türk izlerini sürdü. Mete Çubukçu ile Pasaport, 6 Ocak Pazartesi 21.00’de NTV’de.

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