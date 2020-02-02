"Kaptan Tsubasa" geri dönüyor (Tekno Hayat 29 Ocak 2020)
Google, akıllı telefon kullanımını azaltan özel zarf geliştirdi. "En Süper Bilgisayar" yarışması Çin'de başladı. Kaptan Tsubasa geri dönüyor. TikTok yükselişini sürdürüyor. Motorola'nın katlanan akıllı telefonu "Razr"ın yeni versiyonunun satışa çıkacağı tarih belli oldu. Bu haberler ve daha fazlası Buse Yıldırım'ın sunduğu Tekno Hayat’ta.
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