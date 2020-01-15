"Karakomik Filmler 2" ekibi NTV'de... (Gece Gündüz 14 Ocak 2020)
Cem Yılmaz imzalı “Karakomik Filmler 2” serisinin ikincisi “Deli” ve “Emanet” 17 Ocak’ta vizyona giriyor. Cem Yılmaz, Cem Davran, Özge Özpirinçci, Çağlar Çorumlu ve Büşra Develi, filmlere dair merak edilenleri “Gece Gündüz” canlı yayınında Gülay Afşar’a anlatacak. Gülay Afşar ile “Gece Gündüz” 14 Ocak Salı saat 17.30’da NTV’de.
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