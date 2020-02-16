Kas ve kemik erimesi neden olur? (Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat 15 Şubat 2020)
Her hafta temel bir konu hakkında merak edilenlerin ele alındığı “Yaşasın Hayat”ta bu hafta gündem, “Kas ve kemik erimesi hakkında her şey”... Sağlıklı yaşam tüyolarının yer alacağı programda Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, “Kas ve kemik erimesi neden olur?”, “Nasıl önlenir?” sorularını yanıtlayacak. Melda Yücel Kocaalp ve Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ile “Yaşasın Hayat” 19.15’te NTV’de.
NTV 25.01.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 16.02.2020 - 09:12
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