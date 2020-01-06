Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde "Teberrük" kalabalığı (Dünyanın Haberi 6 Ocak 2020)
Dünyanın en önemli gündem maddesi Tahran ve Kum şehrindeki cenaze töreniydi. ABD’nin Bağdat’ta öldürdüğü Kasım Süleymani’nin cenaze töreni ve bölgedeki muhtemel gelişmeler Dünyanın Haberi’nde en önemli gündem başlığıydı.
NTV 06.01.2020 - 17:14| Son Güncelleme : 07.01.2020 - 09:36
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