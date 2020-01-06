Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde "Teberrük" kalabalığı (Dünyanın Haberi 6 Ocak 2020)

Dünyanın en önemli gündem maddesi Tahran ve Kum şehrindeki cenaze töreniydi. ABD’nin Bağdat’ta öldürdüğü Kasım Süleymani’nin cenaze töreni ve bölgedeki muhtemel gelişmeler Dünyanın Haberi’nde en önemli gündem başlığıydı.

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