Kayseri'den Rotterdam'a... Avrupa'dan Anadolu'ya 12 Ocak 2020

Ömer Vatanartıran’ın sunduğu programın yeni bölümünde; önce Kayseri ardından Belçika’nın Antwerp ve Hollanda’nın Rotterdam şehirleri var. Kayseri’deki yolculuğuna Çerkes danslarıyla başlayan Ömer Vatanartıran, ardından Kayseri’nin olmazsa olmaz lezzetlerini deniyor. Şehirdeki AB Bilgi Merkezi’nin etkinliklerini koordinatöründen öğrenene Vatanartıran, AB destekli MOBİTEK projesini görmeyi ihmal etmiyor. Rotasını Belçika ve Hollanda’ya çevirerek Kayserili Erasmus+ öğrencileriyle buluşup Avrupa’da staj yapma yollarını da öğreniyor. Avrupa’dan Anadolu’ya, 12 Ocak Pazar 09.15’te NTV’de.

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