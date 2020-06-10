Kemal Sunal anısına hatıra para (Gece Gündüz 9 Haziran 2020)
Ayşegül Atik aramızdan ayrıldı, Kemal Sunal anısına hatıra para, arabalı konser dönemi başlıyor, Warner Bros'tan silah kararı, Tuna Kiremitçi'den yeni şarkılar, erkek müzisyenlerden yeni projeler. Bu haberler ve daha fazlası Gece Gündüz'de.
Abone ol
Paylaş
NTV 10.06.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 10.06.2020 - 09:20
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.