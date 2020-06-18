Kıdem tazminatı düzenlemesi sonbaharda (Geri Sayım 18 Haziran 2020)
Bu sabah Geri Sayım'da Melda Yücel Kocaalp'in konuğu Tacirler Yatırım Başekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen'di. Gökşen, ekonomi ve piyasalardaki gündemi, sonbaharda yapılacak kıdem tazminatı düzenlemesini, piyasalardaki ikinci dalga endişesini, döviz ve altındaki son durumu değerlendirdi.
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NTV 18.06.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 18.06.2020 - 11:02
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