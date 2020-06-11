Kıdem tazminatına karma model (Geri Sayım 11 Haziran 2020)

Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Ekonomist Nilüfer Sezgin'di. Sezgin, ekonomi ve piyasalardaki gündemi, döviz ve altındaki son durumu ve kıdem tazimnatına getirilmesi düşünülen karma modeli değerlendirdi.

NTV 11.06.2020 - 12:17 | Son Güncelleme : 11.06.2020 - 12:32

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