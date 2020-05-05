Kısa çalışma ödemeleri başlıyor (Geri Sayım 5 Mayıs 2020)
Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Integral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu'ydu. Turşucu, ekonomi ve piyasalardaki gündemi, dış ticaretteki salgın etkisini, Nisan ayı enflasyon rakamlarını, döviz ve altındaki son durumu konuşuyor.
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NTV 05.05.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 05.05.2020 - 10:50
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