Kişiye özel vücut protezleri nasıl üretiliyor? (eN Sağlıklı Sohbetler 15 Aralık 2019)
Daha doğru ve daha güzel bir yaşamın yöntemlerini, bilimsel araştırmalar ışığında Burcu Kaya, Üroonkoloji ve Robotik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile birlikte konunun uzmanlarıyla eN Sağlıklı Sohbetler’de tartışıyor. Kişiye özel vücut protezlerinin üç boyutlu yazıcı teknolojisiyle nasıl üretildiğinine dair merak edilenleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve Medikal Tasarım ve Üretim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Simel Ayyıldız yanıtlayacak. En Sağlıklı Sohbetler, 15 Aralık Pazar 19.10’da NTV’de.
NTV 15.12.2019 - 11:20| Son Güncelleme : 16.12.2019 - 09:33
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