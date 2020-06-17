Konutta iki yıl sonra bir ilk (Geri Sayım 17 Haziran 2020)

Bu sabah Geri Sayım'da Melda Yücel Kocaalp'in konuğu Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Sağman'dı. Sağman, ekonomi ve piyasalardaki gündemi, piyasalardaki ikinci dalga endişesini, döviz ve altındaki son durumu değerlendirdi.

NTV 17.06.2020 - 11:00 | Son Güncelleme : 17.06.2020 - 11:42

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