Küresel denge değişiyor mu? Çin altınla güç topluyor

Bu konu Zincirleme Reaksiyon’da Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Fatih Durgun, Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Ece Baban ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Turan Çağlar ile masaya yatırıldı.

Yapılan değerlendirmelerde, doların küresel sistemde hâlâ güçlü konumunu koruduğu ancak zaman içinde belirgin bir aşınma yaşadığı ifade edildi. Çin ’in yerel para kullanımı, alternatif ödeme sistemleri ve farklı coğrafyalarda kurduğu ekonomik ilişkilerle kendi para birimini öne çıkardığı, bunun da dolar dışı arayışları hızlandırdığı belirtildi.

1970’lerde küresel işlemlerin yaklaşık yüzde 71’inin dolar üzerinden gerçekleştiği, bu oranın bugün yüzde 56 seviyesine gerilediği hatırlatılırken, buna rağmen doların açık ara liderliğini sürdürdüğü vurgulandı. Doların yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kurumsal ve kültürel bir güce dayandığı, bu nedenle kısa vadede yerini alacak bir alternatifin ortaya çıkmasının zor olduğu dile getirildi.

Programda ortaya çıkan tabloya göre dolar zayıflamıyor değil; ancak yıkılmıyor. Çin’in hamleleri dikkat çekici olsa da küresel sistemde dengeler kısa vadede köklü bir değişime işaret etmiyor.