“Küresel enflasyon artacak” (Geri Sayım 20 Kasım 2019)

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan, bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'e 2020 beklentilerini anlattı. Manukyan, ABD'de bono faizlerinin izlenmesi gerektiğini ifade ederek, gelecek yıl küresel enflasyonda artış görüleceğini tahmin etti.

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