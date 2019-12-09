Küresel ısınmanın etkileri... (Ortak Gelecek 2 Aralık 2019)
Daha yeşil, daha temiz, daha güzel bir dünya için... Ortak geleceğimize katkı sağlayacak tüm konular, Ilgaz Gürsoy'la her Pazartesi 10.20'de canlı yayınla NTV'de. Ortak Gelecek’te bu hafta; küresel ısınma nedeniyle dünya artık alarm veriyor. İspanya'nın başkenti Madrid, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapıyor. 196 ülkenin katıldığı konferansın sloganı "Harekete geçme zamanı". Ilgaz Gürsoy, Ortak Gelecek’te iklim değişikliğini konuklarıyla ele alacak. Ortak Gelecek, 9 Aralık Pazartesi 10.20’de NTV’de.
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