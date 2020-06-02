Küresel Salgın: Coronavirüs 1 Haziran 2020

"Küresel Salgın"da Deniz Kilislioğlu, konukları Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. İftihar Köksal ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Mehmet Ceyhan ile "yeni normal hayat"ta nelere dikkat etmemiz gerektiğini masaya yatırıyor.
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NTV 02.06.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 02.06.2020 - 09:29
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