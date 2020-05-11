Küresel Salgın: Coronavirüs 10 Mayıs 2020

"Küresel Salgın"da Deniz Kilislioğlu, konukları Coronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Pınar Okyay ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Nurettin Yiyit ile Türkiye'nin virüsle mücadelesini, kontrollü sosyal hayat dönemini ve Coronavirüs hakkında merak edilenleri masaya yatırıyor.

NTV 11.05.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 11.05.2020 - 10:06

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