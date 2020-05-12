Küresel Salgın: Coronavirüs 11 Mayıs 2020

"Küresel Salgın"da Deniz Kilislioğlu, konukları Sağlık Bilimleri Rektör Yardımcısı Kemalettin Aydın, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Mustafa Necmi İlhan ve Coronavirüs Bilim Kurulu  Üyesi Prof. Recep Öztürk ile Türkiye'nin virüsle mücadelesini, kontrollü sosyal hayat dönemini ve Coronavirüs hakkında merak edilenleri masaya yatırıyor.

NTV 12.05.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 12.05.2020 - 10:15

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