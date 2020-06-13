Küresel Salgın: Coronavirüs 12 Haziran 2020

"Küresel Salgın"da Seda Öğretir, konuğu Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ile yeni normal hayat ve olası riskleri, Coronavirüs ile mücadelede başarılı ülkeleri ve dünyanın virüsle mücadelesini masaya yatırıyor.

NTV 13.06.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 13.06.2020 - 09:47

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