Küresel Salgın: Coronavirüs 16 Mayıs 2020

"Küresel Salgın"da Deniz Kilislioğlu, konukları Coronavirüs Bilim Kurulu üyesi Seçil Özkan, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dilek Arman ve Yoğun Bakım Uzmanı Necmettin Ünal ile Türkiye'nin virüsle mücadelesini, kontrollü sosyal hayat dönemini ve Coronavirüs hakkında merak edilenleri masaya yatırıyor.

NTV 17.05.2020 - 11:00 | Son Güncelleme : 17.05.2020 - 11:24

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