Küresel Salgın: Coronavirüs 17 Haziran 2020

"Küresel Salgın"da Seda Öğretir, konuğu Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ile yeni normal hayat ve olası riskleri, Coronavirüs ile mücadelede hangi aşamada olduğumuzu, Anadolu'daki vakaların artış sebebini ve dünyanın virüsle mücadelesini masaya yatırıyor.

NTV 18.06.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 18.06.2020 - 09:35

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