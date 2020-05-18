Küresel Salgın: Coronavirüs 17 Mayıs 2020

"Küresel Salgın"da Ahmet Yeşiltepe, konukları Coronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü ve Obezite Cerrahisi Uzmanı Prof. Ahmet Türkçapar ile Türkiye'nin virüsle mücadelesini ve Coronavirüs hakkında merak edilenleri masaya yatırıyor.

NTV 18.05.2020 - 11:00 | Son Güncelleme : 18.05.2020 - 11:31

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