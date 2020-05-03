Küresel Salgın: Coronavirüs 2 Mayıs 2020

"Küresel Salgın"da Deniz Kilislioğlu, konukları Coronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Asuman İnan ile Türkiye'nin virüsle mücadelesini ve Coronavirüs hakkında merak edilenleri masaya yatırıyor.

NTV 03.05.2020 - 11:00 | Son Güncelleme : 03.05.2020 - 12:42

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