Küresel Salgın: Coronavirüs 27 Nisan 2020

"Küresel Salgın"da Deniz Kilislioğlu, konukları Hacer Kuzu Okur Nuriye T. Fışgın ve Necmettin Ünal ile 1-2-3 Mayıs'taki sokağa çıkma kısıtlamasını, doğru maske kullanımını ve Coronavirüs hakkında merak edilenleri masaya yatırıyor.
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NTV 28.04.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 28.04.2020 - 11:19
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