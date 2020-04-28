Küresel Salgın: Coronavirüs 27 Nisan 2020

"Küresel Salgın"da Deniz Kilislioğlu, konukları Hacer Kuzu Okur Nuriye T. Fışgın ve Necmettin Ünal ile 1-2-3 Mayıs'taki sokağa çıkma kısıtlamasını, doğru maske kullanımını ve Coronavirüs hakkında merak edilenleri masaya yatırıyor.

NTV 28.04.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 28.04.2020 - 11:19

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